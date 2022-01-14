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Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe kadar sürecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe kadar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz ve Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısı yaptı. Fırtınanın, 16 Ocak Pazar günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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Meteorolojiden yapılan uyarıya göre, Doğu Karadeniz'de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinde batısında, zamanla genelinde batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 16 Ocak Pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Akdeniz'de ise rüzgarın, yarın akşam saatlerinde Antalya Körfezi ile zamanla genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın, 16 Ocak akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

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