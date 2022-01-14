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Antalyaspor Amilton Minervin ile yolları ayırdı

Antalyaspor Amilton Minervin ile yolları ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, orta saha oyuncusu 32 yaşındaki Amilton Minervin ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

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Fraport TAV Antalyaspor, 2018-2019 sezonunda Portekiz ekibi Desportivo Aves'ten transfer edilen Brezilyalı Amilton Minervino ile karşılıklı anlaşarak yol ayrımına gitti. Kırmızı beyazlı ekibin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, orta saha oyuncusuna teşekkür edildi.

Amilton, Antalyaspor formasıyla bu yıl 18 lig, 1 Süper Kupa, 2 de Türkiye Kupası maçında forma giyerken gol ya da asist katkısı veremedi.

Brezilyalı oyuncu, 4 sezonda Antalyaspor formasıyla ligde 95 maçta 8 gole imza attı.

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