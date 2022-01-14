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Samsun'da ilginç olay! Pozitif olduğunu yolda öğrenen TIR sürücüsü kaza yaptı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da ilginç olay! Pozitif olduğunu yolda öğrenen TIR sürücüsü kaza yaptı

SAMSUN'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif olduğunu yolda haber alan TIR sürücüsü kaza yaptı. Kontrolden çıkan TIR; kamyona, kamyonete ve eve çarptı.

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SAMSUN'un Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolunda seyir halinde olan İhsan K. idaresindeki yabancı plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona ve yol kenarındaki oto galeride bulunan kamyonete çarptıktan sonra bir eve çarparak durabildi. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen çekicinin içerisinde sıkışan araç sürücüsü itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüphe üzerine verdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif olduğunu yolda haber alan sürücü İhsan K.'nin Samsun gümrüğüne seyir ederken kaza geçirdiği öğrenildi. Kamyona, kamyonete ve eve çarpan TIR'ın kaza anında ise bölgede araç ve yaya olmaması da muhtemel felaketin önüne geçti.

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