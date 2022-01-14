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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye ile işbirliği mesajı! ABD desteğini çekmişti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye ile işbirliği mesajı! ABD desteğini çekmişti

YUNANİSTAN Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD'nin Doğu Akdeniz Boru Hattı'ndan (EastMed) desteğini çekmesinin Yunanistan için 'önemli olmadığını' savunurken Türkiye ile diyalog kapısının açık olduğunu belirtti.

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ANT1 televizyon kanalına konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD'nin Doğu Akdeniz Boru Hattı'ndan (EastMed) desteğini çekmesine ilişkin soruyu, "Bunun çok önemli olduğunu düşünmüyorum" şeklinde yanıtladı.

EastMed'in bir yatırım projesi olduğuna işaret eden Miçotakis, projenin sürdürülebilir olup olmadığına piyasanın karar vereceğini ileri sürdü.

Miçotakis, Mısır'dan Yunanistan'a sıvılaştırılmış doğal gaz taşınmasına ve Mısır'da güneş enerjisinden elde edilecek elektriğin Yunanistan ve Avrupa'ya satılmasına ilişkin projeleri EastMed'e alternatif olarak değerlendirdi.

"Erdoğan ile görüşebilirim"

Türkiye ile diyalog kapısının açık olduğunu söyleyen Miçotakis, "Diyalog kapısı açık ve benim Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kişisel görüşme olasılığım her zaman var" dedi.

Türkiye ve Yunanistan'ın komşu olduklarını vurgulayan Miçotakis, "Sonsuza kadar komşu olacağız, coğrafya bizi birlikte yaşamaya mahkum ediyor. İş birliği ya da gerilim yolunu seçmek Türkiye'nin elinde. Biz iki ihtimale de hazırız" ifadelerini kullandı.

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