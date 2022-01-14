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Galatasaray'da Domenec Torrent imzayı attı

Galatasaray'da Domenec Torrent imzayı attı

Galatasaray, yeni teknik direktörü Domenec Torrent ve yardımcıları Jordi Guerrero ile Jordi Gris Vila ile sözleşme imzaladı.

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Galatasaray'da Fatih Terim'den boşalan koltuğa resmen Domenec Torrent oturdu. Sarı Kırmızılı ekip, Salı günü İstanbul'a ve gelen takımla çalışmalara başlayan İspanyol teknik adamla sözleşme imzalandığını açıkladı. Torrent'in yardımcılıklarını ise Jordi Guerrero ve Jordi Gris Vila'nın yapacağı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Galatasaray Futbol A Takımı'nın yeni teknik direktörü Domenec Torrent ve yardımcıları Jordi Guerrero ile Jordi Gris Vila, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sözleşmelerini imzaladı.'' ifadeleri kullanıldı.

"Bu takımla büyük işler başaracağım"
İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan 59 yaşındaki teknik direktör, Galatasaray'la büyük işler başaracağına inandığını vurguladı, ''Galatasaray, çok büyük bir takım. Dört yıldızı kazanan ilk ve tek takım. Aynı zamanda Avrupa'da şampiyonluk kazanan tek takım. Ben bu takımla gerçekten büyük işler başaracağıma inanıyorum.'' diye konuştu

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