CHP'li Yıldırım Kaya: Kılıçdaroğlu peygamber soyundan geliyor

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun umreye gittiğini, peygamber soyundan geldiğini ve bunu da kimsenin bilmediğini söyledi.

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CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Ankara Masası TV'de katıldığı programda gündemi değerlendirdi. Partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında konuşan Yıldırım Kaya, "Genel Başkanımızın bir huyu var" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Peygamber soyundan geldiğini de kimseye anlatmaz"

"'Bu konuyu ben yaptım' diye anlatmıyor. Umreye gittiğini de kimse bilmez, anlatmaz çünkü. Peygamber soyundan geldiğini de kimseye anlatmaz.

"Umre'ye gittiğiniz Oğuzhan Asiltürk'ten öğrendim"

Genel başkanımızın dedesinin Alaşehir'de türbesi var. Ben ziyaret ettim. Ben de orada öğrendim genel başkanımız anlatmadı. Genel başkanımızın umreye gittiğini de rahmetli Oğuzhan Asiltürk'ten öğrendim.

"'Kabe'de gözünden şarıl şarıl yaşlar aktığını ben bilirim' dedi"

'Genel başkanınızın umreye gittiğini, Kabe'de gözünden şarıl şarıl yaşlar aktığını bilir misiniz? Ben bilirim ama' dedi. Bunları biz konuşmuyoruz CHP'yi inançlar konusunda eleştirebilecek çok az sayıda insan vardır. İmam hatiplerin açılışı, Diyanet'in açılışı CHP'yledir"