AFAD görevlisi ile enkaz altındaki kadın arasında telefon görüşmesi

Elazığ ve Malatya'yı vuran 6.8'lik depremde çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Seferberliğin ilan edildiği bölgede arama kurtarma ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ederken bir sağlık görevlisinin enkaz altında kalan vatandaşla yaptığı telefon konuşması kameralar tarafından anbean kaydedildi.

"Azize, sen bir annesin. Sen daha güçlü olacaksın"

Telefonda enkaz altındaki Azize isimli kadını sakinleştirmeye çalışan görevli, "Azize, sen bir annesin. Sen daha güçlü olacaksın. Ağlamıyorsun, sakin oluyorsun, hepsine destek oluyorsun" ifadelerini kullandı.

Kürtçe konuşarak sakinleştirmeye çalıştı

Enkaz altındaki kadının "Yanımızda komşunun annesi de var" sözleri üzerine kurtarma görevlisi Kürtçe konuşarak enkaz altındaki diğer kadını da sakinleştirmeye çalıştı.