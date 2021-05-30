Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı mehteranla karşılandı

Azerbaycan'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda mehter takımı tarafından karşılandı.

Azerbaycan'da yapılan Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda bireysel kadınlar finalinde yarışan milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olmuştu. Onbaşı ayrıca organizasyonun da en iyi sporcusu da seçilmişti. Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yapan başarılı sporcu, mehter takımı tarafından coşkulu bir törenle karşılandı.

Başkentliler tarafından coşkuyla karşılanan Ayşe Begüm Onbaşı, çok mutlu olduğunu belirterek, "Oraya Türk'ün gücünü ve kadının gücünü göstermeye çıkmıştık. Her şeyden dolayı çok memnunuz. Performanslarımızdan çok memnunuz. Gerçekten çok mutluyuz ve gururluyuz. İstiklal Marşı okunduğunda da zaten tüylerimiz diken diken olmuştu. Bundan sonra en yakın hedefim Avrupa Şampiyonası. İnşallah oraya katılacağız. Oradaki başarılarımızı da sürdürmek istiyoruz. Yine tekrar çiftlere katılacağız. Orada elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.