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CHP

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özal ailesine ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın İstanbul Beşiktaş'taki ailesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na CHP İl Başkanvekili Hale Özcömert Coşkun ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal ve ailesini ziyaret etti.

Özal ailesinin Beşiktaş'taki evine gelen Kılıçdaroğlu'nu, Ahmet Özal karşıladı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Kılıçdaroğlu'na CHP İl Başkanvekili Hale Özcömert Coşkun ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat eşlik etti.

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