Antalya'da taksici kurşunlardan duba ile korunmaya çalıştı
ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde bindiği takside önce taksi içerisindeki kadınla tartışan şahıs, hızını alamayıp taksi şoförüne ateş etti. Taksi şoförü ise kurşuna yolda bulduğu duba ile karşılık verdi. Taksi şoförü yaralanırken şahıs kayıplara karıştı. Olay, çevrede yaşayan vatandaşların cep telefonları görüntülerine yansıdı.
ANTALYA'nın Muratpaşa bindiği takside yanındaki kadınla tartışan silahlı saldırgan taksiciye kurşun yağdırdı. Belinden çıkardığı silahı kadına doğrultan saldırganı durdurmak isteyen taksici, bir anda kurşunların hedefi oldu.
Neye uğradığını şaşıran taksi şoförü yoldan bulduğu dubayı fırlatarak silahlı adamı durdurmaya çalıştı. Dört el ateş eden saldırgan kaçarak kayıplara karıştı. Bacağına kurşun isabet eden taksi şoförü hastaneye kaldırıldı.
Yaşananlar, çevrede yaşayan vatandaşların cep telefonları görüntülerine yansıdı.