Patates kızartması nasıl yapılır çıtır çıtır lezzet!

Ona bayıldığınızı ve onu ağız tadıyla yedikçe kendinizi daha iyi hissettiğinizi biliyoruz. İşte sizler için en iyi patates kızartması tarifi...

En iyi patates kızartmasının nasıl yapıldığını bilmek için patatesin kızarırken nasıl bir süreçten geçtiğini anlamak gerekir. Yağda kızartma, yiyeceklerde büyük bir değişime neden olan bir pişirme yöntemidir. Patatesin yoğunluğu ne kadar fazlaysa kızartırken o kadar az yağ çeker. İşte en iyi patates kızartması tarifi...

Malzemeler;

2 büyük boy patates, 3 su bardağı sıcak su , 3 yemek kaşığı nişasta 1 tatlı kaşığı karabiber Yeterince sıvı yağ, Yeterince tuz.