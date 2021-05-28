Meral Akşener İsmail Küçükkaya'nın programında aniden dil çıkardı

FOX TV'de yayınlanan ve İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, programın bir bölümünde aniden dil çıkartması sosyal medyada gündem oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuk olduğu İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programında herkesi şaşırttı.

Programın bir bölümünde Akşener, aniden dil çıkarttı. O ana ilişkin video sosyal medyada paylaşılırken, çok sayıda kullanıcıdan yorum geldi.

Akşener'in yine geçtiğimiz yıllarda bir mitingde yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan taklidi çok konuşulmuştu.