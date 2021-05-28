Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Camii İstanbul'un fethine de hediyedir

Taksim Camii kılınan cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz 150 yıllık hayaline bugün kavuşmuştur" dedi. Erdoğan, caminin yarın 568. yıldönümü olan İstanbul'un fethine hediye olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camisi Açılış Programı'na katıldı. Cuma namazını burada kılan Erdoğan, sonrasında bir konuşma yaptı.

Erdoğan, ''Taksim Camisi'ni bir süre önce yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Cami-i Kebir'e verilen bir selam, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümüne bir hediye olarak görüyorum.'' dedi.