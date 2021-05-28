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MEDYA

Akrep 24. bölüm fragmanı

Akrep dizisi 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Akrep'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Akrep 3 Haziran 2021 Perşembe akşamı Star'da...

Perihan Emgen; kızı, torunları ve çok sevmese de kızı için katlandığı damadı ile yıllar içinde kelimenin tam anlamıyla tırnakları ile kazıyarak kurduğu rahat, konforlu ve iktidarlı bir hayat sürmektedir. Bir gece karakoldan gelen telefon ile hepsinin hayatı sonsuza dek değişecektir. Kızı Berna’nın cesedi bulunmuştur.

Demir parmaklıklar ardında, karşısında gencecik bir avukata Perihan’ın hayatını neden alt üst ettiğini anlatan Ferda Kendirci ise tırnakları ile kazıyarak bir mahalle kuaförü sahibi olmuştur ama Perihan’ın sahip olduklarının peşindedir.

Karakoldan gelen telefon ile Emgenlerin evine ve hayatına bomba gibi düşen Ferda; Perihan’ın kızı, damadının ise sevgilisidir. Henüz bir yaşında iken terk ettiği kızı şimdi ailesini darmaduman eden kişi olarak karşısındadır. Ferda’yı hapishaneden kurtarmak için dinleyen Ayşem’in de Ferda’nın ve kızı Merve’nin hayatına bir bomba gibi düşmesi an meselesidir. Emgen Ailesi’nin torunları Duru, Şahin ve Ece; Perihan ve Ferda’nın savaşının ortasında kalacaktır.

Bu savaş, Ferda’nın komşusu İpek ve Aras’ın hayatını da tamamen değiştirecek, gençlerin hepsini aşkın ve nefretin ortasında bir dünyanın gelgitleri arasına sürükleyecektir.

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