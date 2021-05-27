27 Mayıs Olayı milletimizin kalbinde hala kanayan bir yaradır!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs Askeri Darbesi'nin 61. yıl dönümü için açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. 27 Mayıs Askeri Darbesi'nin 61. yıl dönümü için açıklamalarda bulunan Erdoğan; "Türkiye'ye siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan bedeller ödeten darbelerin ilki olan 1960 darbesi milletimizin kalbinde hala kanayan bir yaradır. Darbeci zihniyetin hala varlığını sürdürdüğünü görmek ise üzüntü kaynağıdır" dedi.

CHP'ye yönelik de konuşan Erdoğan, "Şunu bilmiyorlar, biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık. Onlar şunu da bilmiyorlar, her nefis ölümü tadacaktır. Ölümden kaçış yok. Biz ölümü korkutanlardan olacağız. Milletin değerlerine husumet, darbecilik, ülke düşmanları ile kol kola yürüme hastalığı CHP yönetiminin içine işlemiştir" şeklinde konuştu.