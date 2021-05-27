BIST 1.414
DOLAR 8,50
EURO 10,38
ALTIN 516,36
İNTERNETHABER TV

27 Mayıs Olayı milletimizin kalbinde hala kanayan bir yaradır!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs Askeri Darbesi'nin 61. yıl dönümü için açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. 27 Mayıs Askeri Darbesi'nin 61. yıl dönümü için açıklamalarda bulunan Erdoğan; "Türkiye'ye siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan bedeller ödeten darbelerin ilki olan 1960 darbesi milletimizin kalbinde hala kanayan bir yaradır. Darbeci zihniyetin hala varlığını sürdürdüğünü görmek ise üzüntü kaynağıdır" dedi.

CHP'ye yönelik de konuşan Erdoğan, "Şunu bilmiyorlar, biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık. Onlar şunu da bilmiyorlar, her nefis ölümü tadacaktır. Ölümden kaçış yok. Biz ölümü korkutanlardan olacağız. Milletin değerlerine husumet, darbecilik, ülke düşmanları ile kol kola yürüme hastalığı CHP yönetiminin içine işlemiştir" şeklinde konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Rize'de karşıdan karşıya geçmek istedi! Feci şekilde can verdi
Arayıp tehditler savurdu! Aracıyla süratle karakola daldı
Antalya'da gökyüzünde ürküten doğa olayı! Görenler telefona sarıldı
Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı SİDA hedefi tam isabetle vurdu o anlar kamerada
Sokak ortasında tartıştığı kişiyi silahla vurdu o anlar saniye saniye kamerada
TRT’den 1960 darbesine özel belgesel: Darbelerin Pusulası: 27 Mayıs
Karaman'da görenlerin yüreği ağzına geldi! Korku dolu anlar: Son anda...
Kocaeli'de fark etmeyip üzerinden geçti! Görünce dünyası başına yıkıldı
Kuruluş Osman 61. bölüm fragmanı
Menajerimi Ara 39. bölüm fragmanı
Yorumlar