Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Tüm partiler yeni ve sivil anayasa çalışmalarına destek vermelidir. MHP kendi taslağını sundu, bizim çalışmalarımız da bitti. Arzu ettiğimiz şekilde bir uzlaşma zemini oluşmazsa Cumhur İttifakı ve bizi destekleyen partilerle taslağı milletimize sunmakta kararlıyız.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda AK Parti'nin “Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı”nda gündeme ili,şkin açıklamalarda bulundu.

Toplantıda konuşan Erdoğan, ''Geniş bir uzlaşmayla yeni anayasayı Meclis'te kabul ettirip, milletimizin takdirine sunabilirsek çok çok güzel olacak. Amacımız Meclisteki tüm partilerin yeni ve sivil anayasa çalışmalarına yapıcı, etkin, samimi destek vermeleridir. MHP kendi taslağını sundu, bizim çalışmalarımız da bitti.

''Uzlaşma zemini oluşmazsa...''

Arzu edilen uzlaşma zemini oluşmazsa Cumhur İttifakı olarak bizi destekleyen diğer partilerle kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız. Cumhur ittifakındaki ortağımız MHP, Büyük Birlik Partisi hepsi bu çalışmayı sürdürüyor. MHP'den bu çalışmayla ilgili neticeyi Sayın Genel Başkan'dan aldım. İnşallah yıl sonuna doğru tüm metinleri bir araya getirerek kapsamlı bir şekilde değerlendirecek ve ortak teklif haline dönüştürmenin yollarını arayacağız.'' dedi.