Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı SİDA hedefi tam isabetle vurdu o anlar kamerada

Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı SİDA, devam eden Denizkurdu 2021 Tatbikatı'nda ilk atışını yaparak hedefi tam isabetle vurdu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) atış görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, milli imkanlarla geliştirilen SİDA’nın ilk atışını gerçekleştirdiği Denizkurdu-2021 Tatbikatı'nda hedefini tam isabetle vurduğunu duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, SİDA’nın hedefini vurduğu anlar paylaşılarak, “Denizkurdu-2021 Tatbikatı’nda milli imkânlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu” ifadelerine yer verildi.

Roketsan füze sistemleri

Yerli ve milli savunma sanayi açısından 'heyecan verici' olarak nitelenen SİDA, üstün yetenekleriyle dikkati çekiyor. Türkiye'nin deniz gücüne büyük katkı sağlaması planlanan SİDA, 400 kilometre seyir menzili, saatte 65 kilometre sürati, milli kriptolu haberleşme alt yapısı, gündüz ve gece görüş kabiliyetine sahip.

Gelişmiş kompozit malzemeden üretilen SİDA; keşif, gözetleme ve istihbarat, su üstü harbi, asimetrik harp, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği gibi görevlerin icrasında karadan mobil araçlarla ve karargah komuta merkezinden veya yüzer platformlardan kullanılabiliyor. Araç, milli füze sistemleri üreticisi ROKETSAN'ın 4'lü lazer güdümlü Füze Cirit podu ve 2'li Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (L-UMTAS) lançeri ile de donatıldı.