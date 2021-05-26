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İzmir'de markette alışveriş yapan kadının fotoğrafını çeken şüpheli aranıyor

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'in Buca ilçesindeki süpermarkette alışveriş yapan S.A. adlı kadının gizlice fotoğraflarını çeken şüpheli, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Polis, eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İZMİR'in Buca ilçesine bağlı İşçievleri Mahallesi'ndeki süpermarkette alışveriş yapan S.A.'nın yanına bir erkek yaklaştı. Cep telefonunu çıkaran kişi, S.A.'nın alışveriş yaptığı reyona gelip sırtı dönükken gizlice fotoğraflarını çekti ve marketten çıktı.

Durumu fark edenlerin uyarısı ile olanları öğrenen S.A., polise gidip şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine de saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; şüphelinin cebindeki telefonu çıkarıp sırtı dönük şekilde alışveriş yapan S.A.'ya döndürdüğü ve uzun süre bu şekilde kalması yer alıyor.

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