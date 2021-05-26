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Patates köftesi nasıl yapılır bu tarife bayılacaksınız!

Bu akşam hem pratik hem de bir o kadar lezzetli bir tarife ne dersiniz? İşte karşınızda patates köftesi tarifi...

"Bugün ne pişirsem?" diye düşündüğünüz her an yardımınıza koşacak pratik bir yemek tarifimiz var. Mutfaklarımızın en sevilen, en ekonomik, en lezzetli sebzelerinin başında geliyor patates. Bütçe dostudur, doyurur, lezzeti de nefis olur. Yemeğinden kızartmasına, fırınlanmış halinden kavurmasına kadar onlarca farklı haliyle çıkar karşımıza. Bugün gelin onun belki de en çok sevilen hallerinden birini yapalım hep beraber. İçinde et olmadan da doyuran, enfes lezzetiyle herkesin çok seveceği çıtır çıtır patates köftesi tarifi karşınızda! İşte sizler için tarifi...

Malzemeler;

3 adet patates 1 su bardağı galate unu 1 tutam maydanoz, 1 adet soğan, 1 adet yumurta, yarım çay bardağı su 1 çay kaşığı karbonat, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, Yeterince tuz, Kızartmak için; yeterince sıvı yağ, 1 su bardağı galeta unu, 2 adet yumurta.

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