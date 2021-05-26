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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sedat Peker'in fişini çekti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütleri gibi suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız.

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik suçlamalara cevap verdi. Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütleri gibi suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız. Ülkemizde yıllarca bakanlık, Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı yapmış, partimizin genel başkanlığını yürütmüş Binali Yıldırım arkadaşımızın da oğlu üzerinden hedefe alınması asıl hedefi gösteren bir başka işarettir" dedi.

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