BIST 1.412
DOLAR 8,44
EURO 10,32
ALTIN 519,20
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Süleyman Soylu mesajını verdi: Sözde babaların...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında konuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek mesajını verdi: "Suç örgütleriyle mücadelede İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız" diyen Erdoğan, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

Kimin suç çeteleriyle birlikte yürüdüğünü milletimiz görüyor. Suç örgütlerini, 19 yıl boyunca, ellerindeki tüm imkanları alarak birer birer çökerttik. Bir dönem ülkenin dört bir yanında türemiş, kerameti kendinden menkul, cafcaflı lakaplarla anılan sözde babaların racon kestiği Türkiye’yi, hukuktan başka yöntemlerin geçerli olmadığı bir seviyeye getirdik. Son 3,5 yılda 530 binin üzerinde operasyon yapılarak 750 bine yakın uyuşturucu suçu şüphelisi gözaltına alındı, bunlardan 85 bini tutuklandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Erdoğan'dan çok net 'erken seçim' mesajı: Seçim diye boşuna tutturmayın, seçim 2023 Haziran'dadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sedat Peker'i bitiren açıklamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan Süleyman Soylu açıklaması: Yanındayız
Kanada'da doğum sancısı tutan kadın ücretli otobanda doğum yaptı
Aygün Aydın duş aldığı sırada çektiği videoyu paylaştı
Koronavirüsü 1 dakikada tespit ediyor! Singapur'da 'üflemeli' teste kullanım onayı
Sadakatsiz 31. bölüm fragmanı (Sezon finali)
Kırmızı Oda 39. bölüm fragmanı
Hangi Sedat Peker doğru söylüyor?
Önce kız çocuğuna niyetlendi olmayınca talihsiz adama yöneldi Eminönü'nde korkunç anlar kamerada
Yorumlar