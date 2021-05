Kocaeli'de fark etmeyip üzerinden geçti! Görünce dünyası başına yıkıldı

KOCAELİ'de bir şahıs, yolda yatan köpeği fark etmeyerek otomobiliyle üzerinden geçip, ölümüne sebep oldu.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs hafif ticari aracı ile seyir halindeyken yolda yatan köpeği fark etmeyerek üzerinden geçti. Sokakta bulunan diğer köpekler de can çekişen köpeğin yanına koşarak kaldırmaya çalıştı. Daha sonra köpeği ezdiğini anlayan sürücü, aracından inerek bir süre üzüntü içinde can çekişen köpeği izledi.



Ezilen köpeğin, bir süre sonra öldüğü öğrenildi. Öte yandan o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hafif ticari aracın yolda yatan köpeğin üzerinden geçmesi, diğer köpeklerin can çekişen köpeğin yanına koşması, sürücünün aracından inerek bir süre beklemesi görülüyor.