Defne Samyeli FETÖ'nün oyunu şimdi Sedat Peker servis ediyor

Organize Suç örgütü lideri Sedat Peker, belden aşağı indi 'Defne' imasıyla tepki çekti. Defne Samyeli iddiaya anında yanıt verirken, malum iddia daha önce FETÖ tarafından sahnelenmişti. Defne Samyeli bakın o zaman ne demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sedat Peker'in ipini çekip Süleyman Soylu'ya sahip çıktı. Sedat Peker bir süre sessiz kaldıktan sonra belden aşağı bir iddiayla ortaya çıktı. Organize suç örgütü lideri twitterdan 'Defne Hanım' deyip bazı twitler attı. Bu mesaj sonrasında Defne Samyeli gündeme oturdu ve TT listesine girdi. Ünlü sunucu Samyeli, Sedat Peker'e tepki gösterdi..

'Bu kul hakkına sığar mı' diyen Defne Samyeli, Sedat Peker'e patladı şunları söyledi:

-Yayınlarında sık sık Allah'a sığınan, karısının anneliğine, kızının gözyaşının kutsallığına, Kur'an'ın iftira ile ilgili hükümlerine ve de 'kul hakkı'na atıfta bulunan Sedat Peker, bu konularla ilgili sadece kendi ve ailesinin Allah katında imtiyazlı olduğunu düşünmüyordur sanırım.

FETÖ aynı oyunu sahnelemişti

Siyaseti kasetlerle dizayn etmeye niyetlenen Fethullah Gülen örgütü daha önce Defne Samyeli üzerinden oyun sergilemişti. O dönemde Defne Samyeli ekrana çıkıp bu videodaki açıklamaları yapmıştı.