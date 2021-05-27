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MEDYA

TRT’den 1960 darbesine özel belgesel: Darbelerin Pusulası: 27 Mayıs

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekleşen ilk askeri darbe olan 27 Mayıs 1960 darbesinin 61’inci yıl dönümünde TRT tarafından özel olarak hazırlanan “Darbelerin Pusulası: 27 Mayıs” belgeselinde, Demokrat Parti’nin mücadelesi bilinmeyen yönleriyle gün yüzüne çıkıyor.

Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 27 Mayıs 1960 darbesinin 61. yıl dönümüne özel olarak hazırlanan “Darbelerin Pusulası: 27 Mayıs” belgeseli, bu gece saat 22.00’de TRT Haber’de, saat 23.45’te de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Belgeselde, Dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın idamına giden süreçte Menderes’in iktidara gelişi ve kalkınma yolunda attığı adımlarla iç ve dış odaklara karşı verilen mücadele detaylı olarak ele alınıyor.

Menderes’in Milli şeflik döneminin ardından gerçekleştirdiği sosyal reformlar, uluslararası arenada elde ettiği kazanımlar ve Kıbrıs konusundaki zaferinin ele alındığı belgesel, zorlu bir coğrafyada Türkiye’yi yeniden ayağa kaldırmak için ödenen bedellere dikkat çekiyor.

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