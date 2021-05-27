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Sokak ortasında tartıştığı kişiyi silahla vurdu o anlar saniye saniye kamerada

İhlas Haber Ajansı

İstanbul Zeytinburnu'nda sokakta tartıştığı bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şahıs tutuklandı. Vurma anı saniye saniye kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pazartesi günü Zeytinburnu ilçesi Nuripaşa Mahallesinde meydana gelen “Silahla Kasten Yaralama” konusu ile ilgili olarak çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Kameraları inceleyen ekipler, bahse konu olayı gerçekleştiren şahsın kullanmış olduğu otomobil ve plaka bilgileri tespit etti.

İsminin C.V., olduğu öğrenilen şüpheli şahıs, Salı günü polis ekipleri tarafından Zeytinburnu ilçesi Kazlıçeşme Mahallesinde kullanmış olduğu otomobilinin durdurularak yakalandı. “Kasten Yaralama” suçundan yakalanan şahıs, dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Sokak ortasında şahsı vurma anı da saniye saniye kameraya yansıdı.

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