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DÜNYA

Arayıp tehditler savurdu! Aracıyla süratle karakola daldı

İhlas Haber Ajansı

ABD’de geçtiğimiz pazar günü önce telefonda polise tehditler savuran, daha sonra ise aracıyla polis karakoluna dalan sürücü, kasten cinayete teşebbüs suçundan yargılanacak.

ABD’nin Maryland eyaletinde bulunan Havre de Grace’de 24 yaşındaki bir kişi, geçtiğimiz pazar günü otomobiliyle karakola daldı. Havre de Grace polisi tarafından yapılan açıklamada, Timothy Kahl adlı şahsın yerel saatle 21.30’da karakolu arayarak polislere ölüm tehditleri savurduğu, birkaç saat sonra da aracıyla polis karakoluna daldığı belirtildi. Kahl’ın karakolun önünde park halindeki araçlara çarpmasının ardından 2 polis memurunun üzerinden geçmeye çalıştığını söyleyen polis, Kahl’ın kasten cinayete teşebbüs, saldırı ve mülke zarar verme suçlamaları ile yargılanacağını açıkladı.

Olaya ilişkin görüntüler, Havre de Grace polisi tarafından yayınlandı. Görüntülerde Kahl’ın aracını polis karakoluna doğru sürdüğü ve cam kapıları kırarak içeri girdiği görülürken, araç ancak duvara çarparak durabildi. Polis, olayda hiçbir polis memuru ve personelin yaralanmadığını ancak karakolun ağır hasar gördüğünü bildirdi.

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