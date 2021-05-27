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Antalya'da gökyüzünde ürküten doğa olayı! Görenler telefona sarıldı

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA’da gece saatlerinden bu yana dağların üzerine çökmüş olan beyaz bulutları görenler hayrete düştü.

Finike ilçesine bağlı Kızılca ve Karşıyaka mahalleleri üzerine dün geceden itibaren çöken bulutlar, görenleri şaşırtıyor. Sıcak hava ve şiddetli rüzgara rağmen dağılmayan bulutların çıkış nedeni bilinmiyor. Oluşan garip doğa olayını ise vatandaşlar cep telefonları ile çekerek kayıt altına alıyor. Cep telefonu kamerası ile bulutları kayıt altına alan vatandaş bulutların yılan gibi kıvrıldığını söyleyip, "Şöyle bir hava akımı var, bulutları ilk defa görüyorum. Korkutucu ve ürkütücü. Yılan gibi kıvrılıp gidiyor. Hayır olsun inşallah" diye konuştu.

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