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Seray Sever 10 yaş küçük kocası Eray Sünbül'le paylaştı! Beğeni yağdı

'Doya Doya Moda' programının jüri üyelerinden Seray Sever 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile çekilen karelerinden yapılan kolajı paylaştı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Seray Sever kendisinden on yaş küçük kocası Eray Sünbül ile çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Bir hayranı tarafından fotoğrafları kolaj yapılan Sever o videoyu paylaştı. Her fırsatta Eray Sünbül'ü ilk gördüğünde aşık olduğunu söyleyen Sever'in bu romantik paylaşımına beğeni yağdı.

Seda Sayan da paylaşıma nazar boncuğu emojisi koydu.

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