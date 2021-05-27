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EKONOMİ

Çay üreticileri eyleme çıktı! Çayları yerlere döktüler

Rize’nin Fındıklı ilçesinde çay üreticileri protesto gösterisi yaptı. Üreticiler, torbalarla getirdikleri çaylarını yere döktü, üreticiden yana çay kanunu talep etti.

ÇAYKUR’un günlük dönüm başı 17 kilogram çay alacağını açıklaması üzerine çaylarını düşük fiyata özel sektöre satmak zorunda kalacak olan Fındıklılı üreticiler eylem yaptı.

“Çayda sömürüye son”, “Servetiniz bizden çaldıklarınızdır” yazılı pankartlarla Rize Fındıklı Meydanında toplanan üreticiler kota ve kontenjan uygulamasını protesto etti. Üteciciler protesto için torbalarla getirdikleri çaylarını yere döktü, üreticiden yana çay kanunu talep etti.

Eylemde Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy da konuşma yaptı. Kota ve kontenjana tepki gösteren Özsoy, özel sektörün acımazsızca fiyatlarla üreticiye yüklendiğini söyledi.

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