Cemal Enginyurt sert çıktı: 40 bin vatan evladını şehit eden bir şerefsiz nasıl tövbe eder?
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın ""Eğer PKK eli kanlı bir terör örgütüdür diyecekse, Murat Karayılan da TRT'ye çıkmalıdır" açıklamasına tepki göstererek "40.000 tane vatan evladını şehit eden bir şerefsiz nasıl tövbe eder?" dedi.
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, TV 100'de katıldığı programda terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan ile ilgili AK Partili Mahir Ünal'ın açıklamalarına tepki gösterdi.
Enginyurt, Mahir Ünal'ın sözlerine destek çıkan Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı ile sert bir tartışma yaşadı.