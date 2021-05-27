Ertuğrul Özkök: Erdoğan dünya çapında bir lider

Ertuğrul Özkök, Adem Metan'ın YouTube kanalında, "Tayyip Erdoğan'ın liderliğini nasıl buluyorsunuz?" sorusunun cevabını verdi. İşte Özkök'ün Erdoğan'a ilişkin o sözleri:

Adem Metan'ın YouTube kanalında sorularını yanıtlayan gazeteci Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye çapında değil dünya çapında bir lider' olduğunu söyledi.

Gazeteci Ertuğrul Özkök, Adem Metan'ın YouTube kanalı için verdiği röportajda, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğini nasıl buluyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bana göre Atatürk'ten sonra gelmiş, liderlik vasıflarına sahip büyük bir lider. Çok eleştirdiğim tarafı var o ayrı bir şey ama liderlik vasıflarına sahip olma bakımından bence Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye çapında değil dünya çapında bir lider. Takdir ettiğim bir tarafı var, birlikte çalıştığı insanlar bakımından sorumlulukları yüklenmesini biliyor, o bakımdan söyleyecek bir şey yok."