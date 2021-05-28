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DÜNYA

CNN canlı yayınında şaşkına çeviren görüntü! Bir anda ortaya çıktı

17 yıl aradan sonra çiftleşmek için yeryüzüne çıkan ağustos böceği, CNN Inernational canlı yayınında ilginç görüntüler oluşturdu.

Kuzey Amerika'ya özgü bir tür ağustos böceği olarak bilinen kırmızı gözlü, kanatlı siyah böcekler (cicada), 17 yıl aradan sonra çiftleşmek için tekrar yeryüzüne çıktı. Kısa sürede ilgi odağı olan cicada canlı yayın yapan CNN Inernational muhabiri Manu Raju'ya zor anlar yaşattı. İlk başta fark edilmeyen böcek, Manu Raju'nun önce ceketine sonra omzuna tırmandı.

Birkaç saniye sonra böceği fark eden Raju'nun tepkisi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. O ana ait görüntüler Twitter Facebook gibi platformarda defalarca kez paylaşılınca Raju istemeden de olsa günün en çok konuşulan ismi oldu. Bu görüntüleri kişisel Twitter hesabından paylaşan Raju ise videoya 'Canlı yayın sırasında davetsiz bir misafirim oldu' notunu düştü.

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