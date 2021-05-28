BIST 1.410
DOLAR 8,55
EURO 10,43
ALTIN 520,83
YEREL

Yer: Malatya! Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası herkesi kahkahaya boğdu

İhlas Haber Ajansı

MALATYA’da şaka yapmak isteyen gençler, beyaz çarşaf giyerek mezarlık çevresinden geçen arkadaşlarını korkuttular. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Malatya’da arkadaşlarına şaka yapmak isteyen bir grup genç yaptıklarıyla şaşırttılar. Gençler, şaka yapmak için Battalgazi ilçesi, Paşaköşkü Mahallesi Kuyuönü mezarlığını seçtiler. Gençler, beyaz çarşaf giyerek mezarlığın çevresinden geçen arkadaşlarını korkuttular ve bu anları cep telefonuyla görüntülediler. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi odağı oldu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Erdoğan'ın Taksim Camisi'nin inşa edileceği alanı 1994'te gösterdiği video gündem oldu
Restoranda yemek yerken hayatının şokunu yaşadı: İyi bir bahşiş verdi
Manisa'da sokak ortasında eski eşini tekme-tokat dövdü; çevredekiler seyretti
Akrep 24. bölüm fragmanı
Maraşlı 20. bölüm fragmanı
Uyanış Büyük Selçuklu 34. bölüm fragmanı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz
Ertuğrul Özkök: Erdoğan dünya çapında bir lider
Çay üreticileri eyleme çıktı! Çayları yerlere döktüler
Cemal Enginyurt sert çıktı: 40 bin vatan evladını şehit eden bir şerefsiz nasıl tövbe eder?
Yorumlar