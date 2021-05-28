Zeytinyağlı enginar nasıl yapılır hem sağlıklı hem lezzetli!

Bu akşam hem sağlıklı hem leziz zeytinyağlı enginarı denemeye ne dersiniz? İşte sizler için tarifi.

İçerdiği vitamin ve mineral değerleriyle tüm yemek tarifleri ve zeytinyağlılar içinde kendine ayrı bir yer bulması yetmezmiş gibi baharı müjdeleyen ve sağlık dostu sebzelerin başında gelen enginarı, zeytinyağı ve garnitür olarak bilinen sebze karışımıyla pişirmeye ne dersiniz? İşte sizler için tarifi...

Malzemeler;

5 adet enginar, 1 adet limon, 1 adet soğan, 2.5 su bardağı bakla, 2.5 su bardağı bezelye 2 kaşık zeytin yağı, Yarım yemek kaşığı şeker, Yarım limon suyu(Çeyrek çay bardağı) Yeterince su, 1 çay bardağı zeytin yağı Bir tutam dere otu.