BIST 1.422
DOLAR 8,56
EURO 10,44
ALTIN 524,25
MEDYA

Kağıt Ev 7. bölüm fragmanı

Kağıt Ev dizisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Kağıt Ev'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Kağıt Ev 31 Mayıs 2021 Pazartesi akşamı Star'da...

Fırtına ailesinin 3 çocuklarıyla sürdürdükleri mutlu aile hayatı bir günde yerle bir olur. Ceza Hukuku Profesörü Cihan Fırtına, uzun zamandır yayınlarına katıldığı 'Suçlu Peşinde' programının yapımcısı Azra İnce'nin cazibesine yenik düşer ve karısı Aylin'i aldatır. Başarılı bir avukat olan Aylin, işi ve 3 çocuğu arasında koştururken bu ihaneti fark etmez bile. 

Fakat 16 yaşındaki kızları Cemre, ihaneti yakalar. Ancak şüpheleri onu yanlış kadına götürür. Yıllardır evlerinde çalışan Gülsüm'ün kızı İnci'yi hedefe koyar. Aile tarafından burslu okutulan İnci, Cemre'nin hışmına uğrar ve yaptıkları kavgada ölür. 

Ortadan kaybolan kızını arayan Gülsüm'ün tek sığınağı Fırtına ailesidir. İnci'yi göz yaşları içinde arayan bir diğer kişi de ailenin büyük oğlu Mert'tir. Çünkü İnci, Mert'in herkesten gizlediği sevgilisidir. 

Fırtına ailesi; vicdan, merhamet, ihanet üçgeninde sınanırken Cihan'a tutkuyla bağlanan Azra da zamanla öldüren bir cazibe figürüne dönüşecektir.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çukur 130. bölüm fragmanı: 4. sezon 38. bölüm
Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuran'ı Kerim okudu
Aksaray Valisi 30 yıldır küs olan iki kardeşi barıştırdı hüngür hüngür ağladı
Meral Akşener İsmail Küçükkaya'nın programında aniden dil çıkardı
İstanbul'da kaldırımda yürürken hayatının şokunu yaşadı! İşte o anlar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Camii İstanbul'un fethine de hediyedir
CNN canlı yayınında şaşkına çeviren görüntü! Bir anda ortaya çıktı
Abdullah Ağar paylaştı! Türk askeri Azerbaycan'ın Cumhuriyet Günü'nde yürüyüş yaptı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan Taksim Camii paylaşımı
Yer: Malatya! Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası herkesi kahkahaya boğdu
Yorumlar