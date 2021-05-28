BIST 1.422
DOLAR 8,56
EURO 10,44
ALTIN 522,02
YEREL

Siirt'te hayalini gerçekleştirdi! Gökyüzünde bakın ne yaptı

İhlas Haber Ajansı

SİİRT kent merkezine 5 kilometre uzakta bulunan Deyr mevkiinde üniversite öğrencisi Muhammed Can, paraşütle atlayış gerçekleştirip gökyüzünde saz çalarak şarkı söyledi.

Siirt’te üniversite öğrencisi Muhammed Can, ilginç bir etkinlik gerçekleştirdi. Hobi olarak saz çalıp türkü söyleyen Can, yamaç paraşütü pilotu Ulaş Aslan kontrolünde paraşüte bindi. Sazını da yanına alan Can, onlarca metre yükseklikte saz çalıp şarkı söyleyerek hayalini gerçeğe dönüştürdü. Can bu anlar cep telefonu kamerasına kaydetti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Aksaray Valisi 30 yıldır küs olan iki kardeşi barıştırdı hüngür hüngür ağladı
Meral Akşener İsmail Küçükkaya'nın programında aniden dil çıkardı
İstanbul'da kaldırımda yürürken hayatının şokunu yaşadı! İşte o anlar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Camii İstanbul'un fethine de hediyedir
Abdullah Ağar paylaştı! Türk askeri Azerbaycan'ın Cumhuriyet Günü'nde yürüyüş yaptı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan Taksim Camii paylaşımı
Yer: Malatya! Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası herkesi kahkahaya boğdu
Erdoğan'ın Taksim Camisi'nin inşa edileceği alanı 1994'te gösterdiği video gündem oldu
Restoranda yemek yerken hayatının şokunu yaşadı: İyi bir bahşiş verdi
Pes dedirten rahatlık! İstanbul'da müşteri gibi geldi kayıplara karıştı
Yorumlar 1 yorum