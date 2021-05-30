BIST 1.422
DOLAR 8,56
EURO 10,44
ALTIN 524,25
YEREL

Batman'da 20 santimetrelik dev çekirge! Geçen sene de görülmüştü

BATMAN’ın Gercüş ilçesinde 20 santimetre uzunluğundaki dev çekirge görenleri hayretler içinde bıraktı. Etçil olduğu belirlenen çekirge geçen sene de bölgede görülmüştü.

Gercüş'e bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde bağ bakımı yapan çiftçi Süleyman Yıldırım, dev çekirgeyi fark etti.

Çekirgenin çok büyük olduğunu kaydeden Yıldırım, "Geçtiğimiz yıl da aynı büyüklükte çekirge görmüştük. O zaman da şaşırmıştık, şimdi de şaşırdık. Bunların zararlı olmadığını öğrendik, bu nedenle içimiz rahat" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Prof. Dr. Celal Şengör, ilber Ortaylı'yı överken küfür etti: Dipsiz kuyu peze...k ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Okçuların yazdığı destanı İHA'larla tekrarlıyoruz
İzmir'de CHP’li vatandaşlar, Bakan Murat Kurum’u takdir etti
Avcılar'da bıçaklı saldırı! Kadınlardan saksı ve mandal sepetiyle müdahale
Patates kızartması nasıl yapılır çıtır çıtır lezzet!
Kocaelisporlu futbolcu Bahri Can Avcı takım otobüsünden düştü yürekler ağza geldi
Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 592. bölüm fragmanı
Payitaht Abdülhamid 154. bölüm fragmanı (Final)
Kağıt Ev 7. bölüm fragmanı
Yorumlar