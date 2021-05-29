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Avcılar'da bıçaklı saldırı! Kadınlardan saksı ve mandal sepetiyle müdahale

AVCILAR'da, sokakta yürüyen iki arkadaş henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Şahıslardan biri, aniden çıkardığı bıçakla arkadaşını yaraladı. Kavgayı gören bir kadın, saldırgana saksı fırlatırken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, 24 Mayıs Pazartesi günü saat 12.00 sıralarında Avcılar Denizköşkler Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaş olan Çağlar Ç, ile Serdar S., sokakta yürüdükleri sırada henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İki arkadaş arasında çıkan tartışma büyümesiyle Serdar S, yanındaki bıçakla arkadaşı Çağlar Ç’nin karnına doğru sallamaya başladı.

Saksı fırlattı
Aldığı bıçak darbeleriyle bir anda yere yığılırken, saldırgan serdar S, ise kaçmaya başladı. Olayı gören sokaktaki bir kadın kaçan saldırgana saksı fırlattı. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Şüphelinin yakalanması için Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinin yaptığı çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüpheli Serdar S, evinin önünde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli karakoldaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan zanlı Serdar S.’nin daha önce çeşitli suçlardan 7 sabıkası olduğu öğrenildi.

Mandal sepeti fırlatarak kavgayı ayırmaya çalışan Pervin Dönmez, isimli kadın, “Tam yukardan ikisi beraber geliyorlardı. Aralarında ne var bilmiyorum. Kavga ettiler gördüm. Panik oldum, mandal sepetini atmaya çalıştım adamı koruyayım diye. Sonra atkımı attım adama. Atkıyla yaralının ayağını sardılar. Mandal sepetini vurmamla adam bana hiç bakmadı. Direk yürümeye gitti” diye konuştu.

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