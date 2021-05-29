İzmir'de CHP’li vatandaşlar, Bakan Murat Kurum’u takdir etti

İZMİR'de depremzedeler için yapılan konutlarda incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, vatandaşlar tarafından takdir edildi. Bakan Kurum'a bir vatandaş, “Ben AK Partili değilim CHP’liyim ama gördüğümü söylerim. Evler çok hızlı yapılıyor, çok kaliteli malzeme kullanılıyor” dedi. Bir diğer vatandaş ise 'Sözünüzün arkasında duruyorsunuz. Yaptığınız işi bitiyorsunuz. Bu bizim çok hoşumuza gidiyor. Cumhurbaşkanımıza da saygılarımızı sunuyoruz' diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir’de depremzedeler için yapılan konutlarda incelemelerde bulundu. İzmir’de 30 Ekim depreminden en fazla hasar gören Bayraklı ilçesinde depremzedeler için konutların yapımı sürüyor.

İzmir programı kapsamında depremden sonra yıkılan binaların bulunduğu Bayraklı’da bulunan şantiye alanlarına geçen Kurum, yetkililerden bilgi aldı.

"CHP'liyim ama gördüğümü söylerim"

Bazı örnek daireleri gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Kurum, İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşümü için gerekli adımları atacaklarını söyledi. Bu esnada Bakan Kurum’a yapılan yeni konutlar için teşekkür eden bir vatandaş, “Ben AK Partili değilim CHP’liyim ama gördüğümü söylerim. Evler çok hızlı yapılıyor, çok kaliteli malzeme kullanılıyor. Yıkılan binalar gayet güzel yapılıyor. Ben gördüğümü söylerim, Allah var.” dedi.

"Sözünüzün arkasında durdunuz"

Geçen yıl yaşanan depremde evini kaybeden Gülnaz Gönülçalan, kentteki deprem konutları projelerini incelerken karşılaştığı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile sohbet etti. Gönülçalan, "Evim yeniden yapılıyor. O kadar memnunum ki. Size çok teşekkür ederim. Politika yapmıyorum, beni yanlış anlamayın. Önceden CHP’liydim. Sözünüzün arkasında durdunuz, eşyalarımızı verdiniz. Ufak tefek şeylerimiz kaldı ama o sorun değil. Sözünüzün arkasında duruyorsunuz. Yaptığınız işi bitiyorsunuz. Bu bizim çok hoşumuza gidiyor. Cumhurbaşkanımıza da saygılarımızı sunuyoruz." dedi."

"Sizler en güzeline layıksınız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deprem konutlarının temelini attığı sırada teslim tarihi konusunda söz verdiğini hatırlatan Bakan Kurum ise “Konutlarımızı etap etap teslim edeceğiz. Eylül ayında vatandaşlarımıza teslim etmeye başlayacağız. Deprem ekim ayında oldu. Tüm ülke sizin için ağladı, üzüldü. Bu iş bitene kadar da sözümüzün arkasındayız. Sizler en güzeline layıksınız. Biz de en güzelini yapmak için uğraşıyoruz.” diyerek, Gönülçalan’a her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.