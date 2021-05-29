Prof. Dr. Celal Şengör, ilber Ortaylı'yı överken küfür etti: Dipsiz kuyu peze...k ya

Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı bir Youtube programında ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı övmek isterken küfretti. Şengör, "İlber'e her merhaba dediğimde yeni bir şey öğreniyorum. Dipsiz kuyu peze...k ya" ifadeleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Prof. Dr. Celal Şengör, yakın arkadaşı tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı anlatırken kullandığı ifadeler sosyal medyanın diline düştü. Şengör, Ortaylı'nın kendi alanı dışındaki birçok konulara da hakim olduğunu ve entellektüel yapısını anlatırken "İlber'e her merhaba dediğimde yeni bir şey öğreniyorum. Dipsiz kuyu peze...k ya, bilmediği yok herifin. Vallahi billahi" ifadelerini kullanması izleyenleri şaşırttı.

Bu sözleri duyan programın sunucusu kadın, şaşkınlığını gülümseyerek gizlemeye çalıştı.