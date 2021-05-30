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Batman'da yoldan geçerken fark etti! Davranışıyla izleyenleri duygulandırdı

İhlas Haber Ajansı

BATMAN'da bir vatandaş, fırından aldığı ekmeği, o sırada caddeden geçen sokak köpeği ile paylaştı. Marketten su da alıp kendi eli ile köpeğe içiren duyarlı vatandaşın bu hareketi insanlık ölmemiş dedirtti.

Gercüş'te Libya Tekin isimli bir kişi, dün akşam saatlerinde ekmek almak için sokağa çıkıp fırına gitti. Elinde ekmekle fırından çıkan Tekin, bu sırada sokaktan bitkin halde geçen köpeği gördü. Hemen yanına gidip hayvanı seven Tekin, aldığı ekmeği köpekle paylaştı. Marketten su da alıp kendi elleri ile köpeğe içiren Tekin'in davranışı, insanlık ölmemiş dedirtti.

Fırına ekmek almaya gittiğini, çıktığında da köpekle karşılaştığını belirten Tekin, "Bağlarbaşı Mahallesi üç yolda sokak köpeğine denk geldim ve aç olduğunu fark ettim. Vicdanım el vermedi, ekmeğimin yarısını köpek ile paylaştım daha sonra büfeden bir su alıp köpeğe içirdim. Duyarlı vatandaşların bu duruma kayıtsız kalmayacağını biliyorum. Bir çağrım var, halkımızın, hayvanların da bir canının olduğunu unutmamasını istiyorum" dedi.

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