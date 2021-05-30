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Şeyma Subaşı'nın ifşa ettiği video dünyada olay oldu! Dans sırasında...

Şeyma Subaşı, Şampiyonlar Ligi finalinin oynandığı sıradaki paylaşımlarıyla gündem oldu. Subaşı dans gösterisine gittikleri anları paylaşıp futbolcu Michael Ballack'i deşifre etti.

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir mekanda dans gösterisi takip eden Şeyma Subaşı'nın paylaşımında masada bulunan efsane Alman futbolcu Michael Ballack'ın Manchester City-Chelsea maçını takip ettiği görülüyor. Şeyma Subaşı'nın videosunda Ballack'ın dans gösterisi yerine masaya koyduğu telefonundan Şampiyonlar Ligi finalini takip etmesi, Almanya, İngiliz ve İspanya basınında haber oldu. Ballack, 2006 - 2010 tarihleri arasında Chelsea forması giymişti. İngiliz takımıyla 2008 yılında Chelsea ile Şampiyonlar Ligi finali oynayan Ballack, penaltılarda Manchester United'a kaybetmişti.

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