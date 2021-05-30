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DÜNYA

Shakespeare'leri karıştıran sunucu sosyal medyanın diline düştü

Arjantin'de Kanal 26 sunucusu Noelia Novillo, 'Shakespeare' gafıyla gündem oldu. Sunucunun anonsu sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

Arjantin'de Kanal 26 sunucusu Noelia Novillo, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ve 'dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan 2. kişi' unvanına sahip William Shakespeare'i dünyaca ünlü İngiliz yazarla karıştırdı. Haberi anons ederken, "İngiliz edebiyatının büyük ustası ve en önemli isimlerinden biri hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Güzel sunucunun bu anonsu sosyal medyada defalarca paylaşıldı. Bir kulanıcı, "Meğer İngiltere bizi 400 yıl öncesinden virüse karşı uyarmış, onlar da hala Çin'i suçlamaya devam ediyor" diyerek sunucuya kinayeli bir gönderme yaptı.

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