Hindistan'da koronavirüsten ölen hastanın cesedinin nehre atıldığı anlar ortaya çıktı

Hindistan'ın Balrampur kentinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölen bir hastanın cansız bedenini nehre atan iki kişi, yoldan geçen vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artarken hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri nehirlere atılmaya başladı.

Uttar Pradesh eyaletine bağlı Balrampur kentinde Kovid-19'dan hayatını kaybeden bir kişinin cansız bedeninin biri koruyucu kıyafetli olan iki kişi tarafından köprü üzerinden nehre atıldığı anlar yoldan geçen vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

Ülkede Kovid-19'dan ölenlerin cansız bedenlerinin nehre atıldığı söylentisi dolaştığı günlerde söz konusu görüntülerin sosyal medyaya düşmesi infiale yol açtı.

Balrampur Sağlık Müdürü, cansız bedenin Kovid-19 hastasına ait olduğunu doğrularken cansız bedeni nehre atanların ise hastanın akrabaları olduğunu ifade etti.

Olayın duyulmasının ardından söz konusu 2 kişi, polis tarafından gözaltına alınırken cenazenin Kovid-19 protokollerine uygun şekilde aileye teslim edildiği belirtildi.