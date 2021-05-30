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DÜNYA

Hindistan'da koronavirüsten ölen hastanın cesedinin nehre atıldığı anlar ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı

Hindistan'ın Balrampur kentinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölen bir hastanın cansız bedenini nehre atan iki kişi, yoldan geçen vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artarken hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri nehirlere atılmaya başladı.

Uttar Pradesh eyaletine bağlı Balrampur kentinde Kovid-19'dan hayatını kaybeden bir kişinin cansız bedeninin biri koruyucu kıyafetli olan iki kişi tarafından köprü üzerinden nehre atıldığı anlar yoldan geçen vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

Ülkede Kovid-19'dan ölenlerin cansız bedenlerinin nehre atıldığı söylentisi dolaştığı günlerde söz konusu görüntülerin sosyal medyaya düşmesi infiale yol açtı.

Balrampur Sağlık Müdürü, cansız bedenin Kovid-19 hastasına ait olduğunu doğrularken cansız bedeni nehre atanların ise hastanın akrabaları olduğunu ifade etti.

Olayın duyulmasının ardından söz konusu 2 kişi, polis tarafından gözaltına alınırken cenazenin Kovid-19 protokollerine uygun şekilde aileye teslim edildiği belirtildi.

Hindistan'da geçtiğimiz haftalarda Ganj Nehri kıyısına 71 kişinin cansız bedeni vurmuştu. Cansız bedenlerin ülkede artan vakalar nedeniyle krematoryumlarda ve mezarlıklarda yer kalmaması sonucu nehre atıldığı iddia edilmişti.

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