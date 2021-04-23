Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na dikkat çeken uyarılarda bulundu. Selvi, 'Kemal Bey, CHP’yi toparlayın yoksa dağıtıyorlar' dedi.

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Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki bugünkü yazısında CHP'de yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

Selvi'nin ''Kemal Bey, CHP’yi toparlayın yoksa dağıtıyorlar'' yazısı şöyle;

Kılıçdaroğlu’nun son dönemlerde çektiği videoları izliyor musunuz?

Kemal Bey bu işi sevdi. Bakıyorsunuz pat diye bir şey mi oldu, küt diye bir Kılıçdaroğlu videosu düşüyor sosyal medya hesaplarına. Ben mutfaktaki videoyu beğendim. Kılıçdaroğlu’na bir sosyal medya ekibi oluşturulmuş. Hem o videolar hem sosyal medya paylaşımları bir ekip tarafından yönetiliyormuş. Biz onu cumhurbaşkanı adayı olarak bekliyoruz ama o karşımıza YouTuber olarak çıkarsa şaşmayın. Kılıçdaroğlu CHP’yi geniş kitlelere açmaya, muhafazakâr seçmenin oylarını almaya çalışırken, CHP yöneticileri bir anda o algıyı yerle bir ediyorlar.

Şimdi size son dönemden bir CHP derlemesi sunmak istiyorum.

Yine Engin Özkoç

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’a, 104 emekli amiralin bildirisi soruluyor. “Bunlar darbeci değil, bunlar yurtsever” diyor. Hızını alamıyor. “Türkiye Cumhuriyeti’nde bir tek darbeci var. Adı Recep Tayyip Erdoğan’dır” diyor.

15 Temmuz’da darbeyi püskürten Erdoğan’ı darbeci ilan ediyor.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise “Umarım Erdoğan’ın da sonu benzemesin Menderes’e” sözüyle 27 Mayıs’ı, darbeyi, Menderes’in idamını hatırlattı.

Aylan Bebek

Aylan bebeğin cansız bedeninin fotoğrafının altına yaptığı “Sorumlu Erdoğan”, “128 milyar dolar nerede” paylaşımı ile Canan Kaftancıoğlu tepkilerin odağında yer aldı.

Barış Yarkadaş'ın oruç hazımsızlığı

Gaflar, krizler, skandallar olur da Barış Yarkadaş olmaz mı? Kılıçdaroğlu, dindarların oylarını almak için imam hatiplilerle buluşurken, başörtülü Sevgi Kılıç’ı parti meclisi üyesi yaparken, Kutlu Doğum etkinliklerini kaçırmazken, Barış Yarkadaş iftar saati geldiği için maç sırasında orucunu açan futbolcuların fotoğraflarının altına, “Bu nedir şimdi? Kime gösteriş yapıyorsunuz?” diye yazıp paylaşımda bulundu.

Tabii büyük tepki topladı. Oysa Kılıçdaroğlu o fotoğrafı görse, iftar saatinde maçlar niye yapılıyor, derdi.

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