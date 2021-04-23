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Yabancı Twitter kullanıcısı, Thodex'in sahibinin kaçacağını 4 gün önce yazmış!

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarla yurt dışına firarından 4 gün önce sosyal medyada yapılan paylaşım herkesi şaşırttı. Thodex'in bazı kripto paraları piyasanın altında fiyata sattığını fark eden yabancı bir Twitter kullanıcısı, bunun kaçış stratejisi olduğunu belirtmiş.

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Kripto para şirketi Thodex'in işlemlerine ara vermesi ve kurucusu Faruk Fatih Özer'in 21 Nisan Çarşamba günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçtığının belirlenmesinin ardından şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Sosyal medya ağı Twitter'da Cedric Gerard adlı bir kullanıcı, Thodex'in geçtiğimiz günlerde piyasa fiyatının yüzde 30 altına Dogecoin sattığını ve kripto paralarını almak isteyenlere izin vermediğini belirtti.

Gerard, Thodex'in 24 saat içinde yaklaşık 500 milyon dolarlık Dogecoin sattığını yazdı ve düşük işlem fiyatını gösteren ekran görüntüsü paylaştı.

"Bir kaçış stratejisine benziyor"
Sosyal medya kullanıcısı, tweetinde, "Türk borsası Thodex'i inceliyor musunuz? Dogecoin'i yüzde 30 piyasa fiyatının altında satıyorlar ve onları geri almaya çalıştığınızda paraları alıkoyuyorlar. Bir kaçış stratejisine benzemiyor mu? Bütün bunlar Dogecoin pompasına denk geliyor mu? 24 saat içinde 500 milyon doların üzerinde Dogecoin ticareti yaptılar" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

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