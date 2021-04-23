THODEX isimli yerel dijital para borsasının CEO'su Faruk Fatih Özer, 2 milyar dolar olduğu belirtilen parayla ortadan kayboldu. Thodex'le ilgili son iddia ise olay... Geçtiğimiz haftalarda operasyon yapılan Sedat Peker ve grubu ile Thodex'in ilişkisi var mı?

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Kripto para alım satımı yapılan sanal borsa Thodex’in sahibi 'Dijital Tosuncuk' Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarla ortadan kaybolmasının ardından çarpıcı iddialar gündeme geldi. İstanbul polisi bu sabah 8 ilde 78 kişiye yönelik Thodex operasyonu gerçekleştirirken, Sedat Peker ismi gündeme bomba gibi düştü. Thodex ile Sedat Peker arasında bir bağlantı var mı?

Kripto para ortamlarında konuşuluyor

T24'ten Füsun Sarp Nebil, "Thodex, Sedat Peker ile bağlantılı olabilir mi?" diye sordu ve şu cevabı verdi: Kripto para ortamlarında konuşulan bir husus da, Thodex'in Sedat Peker ile ilişkili olabileceği şeklinde. Bunun en önemli iki nedeni Özer'in geçmişinde bu tür bir borsayı kurup, yönetecek tecrübede olmaması (gerçi Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın da aynı durumdaydı).

Geçen hafta Peker'e yapılan operasyondan sonra...

Geçen haftalardaki operasyonlarla Sedat Peker'in mallarına el konması üzerine, bu operasyonun Thodex'e doğru gideceği düşünülmüş olabilir, yorumları yapılıyor. CEO'nun evvelki gün yurt dışına çıkıp, Tiran'a gitmiş olması da bu düşünceleri güçlendiriyor.

Peker'in başka internet yatırımları da var mı?

Böyle bir olasılık var mı? Bilmiyoruz. Ama söylentiler bu yönde. Bir süredir hakkında soruşturma yürütülen Peker'in başka internet yatırımları olduğu da biliniyor. Anlayacağınız incelenmesi gereken bir durum. Biz de buna dikkat çekmek istiyoruz.