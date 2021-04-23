Trabzonspor maçının devre arasında oyundan alınmasına sinirlenen Sofiane Feghouli, soyunma odasında sert tepkiler verdi. Sinirini su şişesinden ve duvardan çıkaran Feghouli güçlükle sakinleştirildi.

Abone ol

Trabzonspor maçında kötü bir futbol ortaya koyan sarı-kırmızılı takımda ilk fatura devre arasında Sofiane Feghouli'ye kesildi. 0-0 biten ilk yarının ardından Feghouli'yi oyundan çıkarmaya karar veren Fatih Terim, ikinci devreye Halil Dervişoğlu ile başladı. Ancak bu kararı beğenmeyen Cezayirli yıldızın soyunma odasında sert tepkiler verdiği ortaya çıktı.

Yıldızları barışmadı

Sabah'ın haberine göre; sinirini su şişesinden ve duvardan çıkaran Feghouli'nin güçlükle sakinleştirildiği öğrenildi. Belhanda gönderildikten sonra iyice yalnızları oynayan Feghouli, yüzde 15 indirim konusunda yönetimle anlaşamamıştı. Hocası Fatih Terim'le de bu sezon yıldızları barışmayan deneyimli oyuncu, istediği süreleri bir türlü alamadı ve ilk 11'de istikrar sağlayamadı.

İşte Terim'in hataları

Yönetım olarak saha dışında birlik-beraberliği sağlayamayan sarı-kırmızılılarda saha içini ise Fatih Terim iyi idare edemedi. İşte Terim'in hataları: Son Trabzonspor maçında süre alan 16 oyuncudan sadece Sofiane Feghouli'yi Fatih Terim transfer etmedi. Terim'in isteğiyle Luyindama, Marcao ve Emre Akbaba'ya toplam 16 milyon Euro bonservis ödenirken, Babel'e 3 yıllık imza parasıyla birlikte 10 milyon Euro verildi, takım son iki senede kiralık oyuncularla doldu taştı!

Gomis ilk gelen teklife satıldı

Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan ve Halil Dervişoğlu gibi genç isimlerin yerine sezon boyunca Arda, Feghouli ve Babel gibi 30 yaş üstü yıldızlar tercih edildi. Gomis ilk gelen teklife satıldı, 50 milyon Euro yatırım yapılan Diagne- Falcao ikilisi hayal kırıklığı yaratınca son umut olarak Mısır'dan Mostafa Mohamed kadroya katıldı.

4 sağbek 1 Mariano etmedi

Linnes'in ücretine yüzde 50 zam yapılarak sözleşmesi uzatıldı, 2 senede 14 milyon TL kazanan Şener Özbayraklı da olmasına rağmen önce Omar Elabdellaoui sonra devre arasında Yedlin transfer edildi. Bu 4 oyuncunun performansı sağ bekte bir Mariano etmedi!

Başkan Mustafa Cengiz'e göre sarıkırmızılı takım, iki senedir harcanan paranın karşılığını veremiyor.