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ABD'den tarihi Washington hamlesi! Yasa tasarısı kabul edildi

ABD Temsilciler Meclisi, başkent Washington DC'nin ülkenin 51. eyaleti olması için sunulan yasa tasarısını kabul etti.

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ABD Temsilciler Meclisi, Demokratların sunduğu ve Beyaz Saray'ın da desteğini alan Washington DC'nin eyalet olmasına yönelik yasa tasarısını oyladı. Tasarı, 208 Cumhuriyetçi vekilin 'hayır' oyuna karşılık, 216 Demokrat vekilin 'evet' oyu ile onaylanarak, ikinci onay için Senato'ya gitti. Senato'nun da onayını alması durumunda tasarı ABD Başkanı Joe Biden'ın masasına gidecek.

Söz konusu tasarının 100 sandalyeli Senato'da 50 sandalyenin sahibi Cumhuriyetçilerin itirazına takılması bekleniyor. 700 binden fazla nüfusu bulunan başkent Washington DC'nin nüfusunun yarısına yakınını siyahiler oluşturuyor ve kentin çoğunluğu Demokrat olarak biliniyor. Bu da eyalet olması durumunda Senato'ya iki Demokrat vekilin daha eklenmesi anlamına geliyor. Cumhuriyetçiler hem bu nedenle hem de 'kurucu atalarımız başkentin Washington olmasını istemiyorlardı' teziyle Washington'ın eyalet olmasına karşı çıkıyor.

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