Mustafa Cengiz aday olacak mı? Albayrak ile Dursun Özbek görüşmesi

Galatasaray'da, eski başkan Dursun Özbek'e başkanlığa aday olması yönünde baskılar olduğu ortaya çıktı. Özbek, başkanlık döneminde 20 milyon Euro’luk alacağını taksitlerle tahsil etmeye başlarken 30 milyon TL’lik bölümünü ise kulübe bıraktı. Abdurrahim Albayrak ile yol ayrılığına gidecek olan Mustafa Cengiz, hangi yöneticilerle devam edecek?

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Galatasaray'da eski başkan Dursun Özbek başkanlık yaptığı 2015-2017 yılları arasında kulübe 20 milyon Euro'ya yakın kasa kolaylığı sağlamıştı. Ocak 2018'de koltuğu Mustafa Cengiz'e devreden Özbek, parasını uzun süre geri alamayınca hukuki yollara başvurmak durumunda kaldı.

Bankalar Birliği anlaşmasının devreye girmesi için icra takibini kaldırmak zorunda olan sarı-kırmızılı kulüp, Özbek'e ödeme planı sunmuş ve taksitler halinde borcunu kapatmaya başlamıştı.

Albayrak ile Özbek görüştü

Geçen süre sonunda alacakları önemli oranda ödenen Özbek'in 30 milyon TL'ye yakın tutarı ise hibe ederek kulübe bıraktığı ortaya çıktı. Bu arada Özbek'e aday olması yönünde baskılar olsa da eski başkan ikna edilemedi. Özbek ile Abdurrahim Albayrak'ın da bir görüşme yaptığı kaydedildi.

Mustafa Cengiz aday oluyor

İstifa çağrılarına 'ret' yanıtı veren, pazar günü Sicil, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerini toplayarak yola devam diyen başkan Mustafa Cengiz, 29 Mayıs'taki seçimde aday olmaya karar verdi. Mevcut yönetimden Mahmut Recevik'in istifasını isteyen Cengiz'in, listesini hazırlamaya başladığı öğrenildi.

Rakip olacak

Mustafa Cengiz seçimde Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Tuncer Hunca'ya rakip olacak.

Kaan Kançal'la devam

İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'la yolları ayıran Cengiz, Başkan Yardımcısı Kaan Kançal'la devam edecek.

Camiada sevilen eski yöneticilerden Hakan Üstünberk'i yeni yönetiminde düşünen Başkan, 7 Mayıs'a kadar ekibini netleştirecek.